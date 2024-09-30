İzlenme rekoru kıran Bahar dizisine bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV'de ekrana gelen ve ikinci sezonuyla izlenme rekoru kıran Bahar dizisine yeni oyuncu katıldı.

Nihal Yalçın, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizide Seren’in (Nil Sude Albayrak) annesi Nesrin Köksal karakterine hayat verecek.

Yalçın’ın dizideki hikâyesinin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Dizinin 19. bölümünde usta oyuncu Nizam Namidar Bahar dizisinin kadrosuna katılacak. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan “Hasip Aydın” karakteriyle ekrana geleceği açıklanan Namidar, yeni rolü "Rıza Tekin" ile izleyici karşısına çıkacak.

Namidar, Seren’in babası ve Nesrin’in eski eşi olarak hikâyeye dahil olacak.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

1981 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu Nihal Yalçın üç kız, bir de erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlayan oyuncu daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakterine hayat verdi.

Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıkan ünlü oyuncu bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde sahne aldı.

Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca hayat vermiş. 2. sezon finalinde diziye veda etti.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi.