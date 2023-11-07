İzlenme uğruna canını hiçe saydı. Acıdan gözleri yaşardı

Sosyal medyada, daha fazla izlenme ve takipçi uğruna tehlikeli denemeler yapan insanların videoları her geçen gün artıyor.

Arıcı olduğu belirtilen bir sosyal medya kullanıcısı da dudaklarına arı iğnesi kullanarak kendisine dudak dolgusu yaptığı anları paylaştı.

Videoda çok acı çektiği görülen ve gözlerinden yaşlar gelen kişi arıların dudaklarını sokmasını nedeniyle çenesinin bile uyuştuğunu söyledi.

Yorumlarda, sonu ölümle bile bitebilecek olan bu deneyin asla denenmemesi gerektiği, kötü örnek oluşturduğu konusunda birçok uyarı yapıldı.