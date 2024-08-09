İzmir açıklarında 115 kaçak yakalandı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos saat 00.05'te Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareketli lastik bot içerisinde kaçaklar bulunduğunu belirleyerek hareke geçti.

Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak 1'i çocuk 24 kaçağı yakalarken, aynı gün saat 03.20, 05.50 ve 06.25'te, Seferihisar ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından, içerisinde kaçakların bulunduğu 3 hareketli lastik bot daha tespit edildi.

Botun içerisinde bulunan 18'i çocuk toplam 91 kaçak yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Kaçakların, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.