İzmir açıklarında 20 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 20 kaçak yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yakalanan 20 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile lastik botta bir grup kaçak tespit edildiği ifade edildi.

Kaçakların tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, ekipler tarafından bot durduruldu. Durdurulan bottaki 10'u çocuk 20 kaçak yakalandı.

Kaçakçı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçakların, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

aa-20240622-34942389-34942388-izmir-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpg

Son Haberler
İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz Gündem
İstanbul'da evinde timsah besleyen adama baskın. Belki de bu adamlarla aynı apartmanda oturuyorsunuz
Çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler Yerel Haberler
Çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler
Kavşakta çarpıştılar durmadan yollarına devam ettiler Yerel Haberler
Kavşakta çarpıştılar durmadan yollarına devam ettiler
"Gemileri yaktım" diye paylaşım yapıp eşini katletti Gündem
"Gemileri yaktım" diye paylaşım yapıp eşini katletti
Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı Spor
Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı
Uyandığında cinsel organı yoktu. Zorla cinsiyeti değiştirildi kadın oldu Gündem
Uyandığında cinsel organı yoktu. Zorla cinsiyeti değiştirildi kadın oldu
Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı Magazin
Ünlü şarkıcı rekor kırdı. Herkesi gerisinde bıraktı