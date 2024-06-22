İzmir açıklarında 20 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile lastik botta bir grup kaçak tespit edildiği ifade edildi.

Kaçakların tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, ekipler tarafından bot durduruldu. Durdurulan bottaki 10'u çocuk 20 kaçak yakalandı.

Kaçakçı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçakların, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.