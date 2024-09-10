İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dev ceza

İzmir Körfezi’nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası, bölgeye dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkış noktalarından örnekler alınarak analizler yapıldı. Bu incelemeler sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin, yasal sınırların üzerinde kirli suyu İzmir Körfezi’ne deşarj ettiği iddia edildi.

Çevre Kanunu uyarınca İZSU’ya 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza kesilirken, sorumlular hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ön incelemelerde, Körfez’de atık sudan kaynaklanan amonyak seviyesinin olması gerekenin 50 kat üzerinde olduğu, oksijen oranının ise yer yer 0’a kadar düştüğü ve bu durumun balık ölümlerine yol açtığı tespit edildi.

BALIK ÖLÜMLERİ SÜRÜYOR

İzmir Körfezi’nde 9 Eylül’de de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü.