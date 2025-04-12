İzmir derbisi potada yaşanacak

Kaynak: İHA
İzmir derbisi potada yaşanacak

Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde oynanacak İzmir derbisinde yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un kozlarını paylaşacağı müsabaka yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

RAHAT BİR NEFES ALACAK

Karşılaşma öncesinde iki ekip de 9’ar galibiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Zorlu müsabakayı kazanacak takım, sezonun bitimine kısa süre kala rahat nefes alacak. Yeşil-kırmızılıların yabancı oyuncularından Gallinat ve Hollins'in sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor evinde 83-82'lik skorla kazandı.

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