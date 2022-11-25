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İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:46
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İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2-Özgeçmiş (YÖK formatında)

3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir )

6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi

9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

12-(Varsa)Yabancı Dil Belgesi

13-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

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