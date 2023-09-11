İzmir Foça'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son dakika… Son dakika…. İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.