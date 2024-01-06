İzmir için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan Açıklamada, İzmir genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkisini göstereceği bildirilirken, Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olaylara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Fırtınanın bu gece saat 00.00'da başlayıp, aynı gün saat 23.59'dan itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu.

VATANDAŞLARA UYARI



Meteoroloji, İzmir'de fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.