İzmir İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza. 1 ölü 4 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası otoyolun Balıkesir bölümünde meydana geldi.
Akpınar mevkisinde meydana gelen kaza 1 cip ve 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazada cipte bulunan 73 yaşındaki Zafer Heperler olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazaya karışan araçlardaki 4 kişi ise yaralandı. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Heperlerin cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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