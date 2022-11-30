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İzmir İzdoğa 41 personel alacak

İzmir İzdoğa, bünyesinde İnşaat mühendisi, Elektrik-Elektronik mühendisi, Endüstri mühendisi, Makine mühendisi, Kimya mühendisi, Biyosistem mühendisi, Mimar, Ziraat mühendisi, Jeoloji mühendisi, Çevre mühendisi, Harita ve kadastro teknikeri, Çağrı operatörü, Büro personeli, Fizikçi, Gıda mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Sıhhi tesisatçı ve Kimyager olarak istihdam etmek üzere 41 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:01
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İzmir İzdoğa 41 personel alacak

İzmir İzdoğa 41 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde İnşaat mühendisi, Elektrik-Elektronik mühendisi, Endüstri mühendisi, Makine mühendisi, Kimya mühendisi, Biyosistem mühendisi, Mimar, Ziraat mühendisi, Jeoloji mühendisi, Çevre mühendisi, Harita ve kadastro teknikeri, Çağrı operatörü, Büro personeli, Fizikçi, Gıda mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Sıhhi tesisatçı ve Kimyager olarak istihdam etmek üzere 41 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2022 olarak açıklandı.

İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Adli sicil kaydı bulunmaması

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (CV)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Adli sicil kaydı bulunmaması

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (CV)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Adli sicil kaydı bulunmaması

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (CV)

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