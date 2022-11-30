İzmir İzdoğa 41 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde İnşaat mühendisi, Elektrik-Elektronik mühendisi, Endüstri mühendisi, Makine mühendisi, Kimya mühendisi, Biyosistem mühendisi, Mimar, Ziraat mühendisi, Jeoloji mühendisi, Çevre mühendisi, Harita ve kadastro teknikeri, Çağrı operatörü, Büro personeli, Fizikçi, Gıda mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Sıhhi tesisatçı ve Kimyager olarak istihdam etmek üzere 41 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2022 olarak açıklandı.
İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Adli sicil kaydı bulunmaması
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (CV)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Adli sicil kaydı bulunmaması
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (CV)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Adli sicil kaydı bulunmaması
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (CV)
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