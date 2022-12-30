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İzmir İzelman 44 işçi alacak

İzmir İzelman, 44 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:54
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İzmir İzelman 44 işçi alacak

İzmir İzelman 44 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, İzmir İzelman bünyesinde 44 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Başvuru tarihi itibari ile 40(Kirk) yaşından gün almamış olmak.
3-En az ortaokul mezunu olmak
4-Askerlik Hizmetini Tamamlamış ya da Askerlik hizmetinden muaf olmak,
5-Tercihen en az 1(bir) yıl Izmir de ikamet etmiş veya ediyor olmak.
6-Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre otobüs kullanacaklara verilen En az 3(Uç) yıllık D sınıfı sürücü belgesi veya 01.01 2016 tarihinden önce alınmış ancak değişiklik sonrası yenilenmemiş E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
7-Son 5(beş) yıl içerisinde alkollü araç kullanma, 100 ceza puani, Mahkeme Kararı vb nedenler ile ilgili makamlarca sürücü belgesi geri alınmamış olmak
8-Tercihen 1(Bir) yıl süre ile Otobüs veya Kamyon veya Çekici Kullanmış olmak
9-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlanı zimmet, irtikap, rüşvet, hirsizlik, dolandırıcılık sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (ustsoya-altsoya-ese-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadina-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.

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