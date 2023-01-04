İzmir İzelman işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir İzelman, bünyesinde yolcu şoförü olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibari ile 40(Kırk) yaşından gün almamış olmak,

3-En az ortaokul mezunu olmak,

4-Askerlik Hizmetini Tamamlamış ya da Askerlik hizmetinden muaf olmak,

5-Tercihen en az 1 (bir) yıl İzmir de ikamet etmiş veya ediyor olmak,

6-Karayollan Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre otobüs kullanacaklara verilen En az 3(üç) yıllık D sınıfı sürücü belgesi veya 01.01 2016 tarihinden önce alınmış ancak değişiklik sonrası yenilenmemiş E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

7-Son 5(beş) yıl içerisinde alkollü araç kullanma, 100 ceza puani, Mahkeme Kararı vb nedenler ile ilgili makamlarca sürücü belgesi geri alınmamış olmak,

8-Tercihen 1(Bir) yıl süre ile Otobüs veya Kamyon veya Çekici Kullanmış olmak,

9-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli,

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel,

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan,

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından,

kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.