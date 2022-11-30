İzmir İzelman işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde Büro Elemanı, Avukat, İşyeri Hekimi, Çağrı Merkezi Operatörü, Tekniker, Otopark Görevlisi, Spor Eğitmeni, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi olarak istihdam etmek üzere 19 personel alacak.

Büro Elemanı ve Avukat kadrosu için son başvuru tarihi 5 Aralık 2022,

İşyeri Hekimi kadrosu için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022,

Çağrı Merkezi Operatörü, Spor Eğitmeni, Elektrik Mühendisi, Otopark Görevlisi, Büro Elemanı, Tekniker, İnşaat Mühendisi kadrosu için son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

En az lise mezunu olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.



