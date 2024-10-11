İzmir Konak'ta mağazayı kurşunlayıp kaçmışlardı! Olayla ilgili son gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir Konak'ta mağazayı kurşunlayıp kaçmışlardı! Olayla ilgili son gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde bir giyim mağazasını kurşunladıktan sonra, motosiklete binip kayıplara karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından takibe alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir giyim mağazasını kurşunladıktan sonra motosiklete binip kayıplara karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelilerden biri başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunurken, diğeri saklandığı otelde yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 23 Ağustos günü Konak ilçesindeki bir giyim mağazasının kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştirenlerin O.Ç. ve F.İ. olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde F.İ.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, O.Ç. 9 Ekim günü saklandığı bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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