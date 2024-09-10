İzmir Körfezi alarm veriyor! Balık ölümleri durmuyor

İzmir Körfezi'nde son dönemde meydana gelen kirlilik, balık ölümlerine yol açarak çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesindeki Turan Sahili'nde başlayan balık ölümleri, bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi'nde de yoğun bir şekilde gözlemlendi. Körfezde deniz suyunun yeşil ve kahverengi tonlara döndüğü, ölü balıkların sahile vurduğu ve kötü kokuların yayıldığı bildiriliyor.

Yetkililer, kirliliğin kaynağını tespit etmek ve önlem almak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, bu durumun ekosisteme verebileceği zararlar endişe yaratıyor. Kirlilik, deniz yaşamını tehdit ederken bölge halkı da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

BELEDİYE EKİPLERİ ÖLÜ BALIKLARI TOPLAMAK İÇİN MESAİ VERİYOR

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların tepkisine yol açtı. Kirliliğin neden olduğu balık ölümleri ve kötü kokular, halk arasında büyük rahatsızlık yaratırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplu balık ölümlerini ve kirliliği incelemek üzere İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nu kurdu. Kurulun ilk toplantısı, Bakan Murat Kurum'un başkanlığında geçen hafta gerçekleşti. Bu kurul, kirliliğin nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

Sorunun çözümü için yetkililerin hızla harekete geçmesi ve İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak adımlar atması bekleniyor.