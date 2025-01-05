İzmir Körfezi, Flamingolar ve pelikanlar renklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU tarafından İzmir Körfezi'nde oluşan kirliliğin önüne geçebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar başlatılmıştı. Körfez temizliği Gediz Nehri'ne kadar uzanırken, Bayraklı ilçesinde bulunan Meles Deltası'nda ise yüzleri güldüren görüntüler oluştu. Çalışmaların yanı sıra havaların soğuması ve artan yağışların da etkisiyle, deniz suyunun yeniden mavi rengi almasıyla beraber; karabatak, flamingo, pelikan ve martıların yüzdüğü gözlemlendi. Çevrede yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise körfez temizliğinden dolayı memnuniyet duydukları ifade etti.

DENİZ TEKRAR RENKLENDİ

20-30 yıl öncesine göre körfezin son derece güzel olduğunu söyleyen Salih Kaplan, "20-30 yıl önce şu yoldan geçerken hemen hemen herkes burnunu kapatabiliyordu. Şimdi ise güzel işler yapıldı. Çalışmalar tabii ki yapıldı. Çalışmalar yapılmasa denizin şu hale gelmesi biraz zordu. Şu anda gayet iyi, koku yok, rahat rahat herkes gezebiliyor. Burası piknik alanı. Ben sahilden yaklaşık 4-5 kilometre içeride yaşıyorum. Denizden rüzgar geldiği zaman ölü balıkların kokusu bizim o taraflara kadar gelebiliyordu. Ama şimdi çalışmalar yapıldı temizlendi. Şu anda körfez gayet iyi durumda" diye konuştu.