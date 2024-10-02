İzmir merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak", "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarıyla ilgili olarak 1 Ekim 2024 tarihinde İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Toplam 44 adrese baskın yapıldı ve 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceki aşamalarda 18 şüphelinin tutuklandığı ve 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemler sürerken, el konulan materyaller üzerinde incelemeler devam ediyor. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ifade edildi.