Toplu taşımada oryantal dans şaşkınlığı

İzmir’de metroda yolculuk sırasında oryantal müzik eşliğinde dans eden vatandaşın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Araç hareket halindeyken bir anda dans etmeye başlayan vatandaş ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yolcular cep telefonlarıyla dans eden vatandaşı kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü gündem oldu.

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