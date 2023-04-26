İzmir nisan ayında sağanak yağışa teslim oldu

İzmir'de beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı. Kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir nisan ayında sağanak yağışa teslim oldu

İzmir’de akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirirken, trafikteki araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar da başlarını mont ve poşetle örterek yağmurdan korunmaya çalıştı.

TAŞKINLAR YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı ikazlar sonrası akşam saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde caddeleri ve sokakları su bastı, rögarlar taştı.

Trafikte bulunan araç sürücüleri ve sağanağa şemsiyesiz yakalanan yaya vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

SAĞANAK EN ÇOK MOTOKURYELERİ ZORLADI

Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar mont kullanarak bazıları ise başlarını poşetle öreterek yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca etkili olan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Yağışlı havadan en çok zorlanan çalışmaya devam eden motokuryeler oldu.

Sağanağın sabah saatlerine dek zaman zaman etkili olacağı öğrenildi.

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