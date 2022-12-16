17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama

İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama

İzmir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 845 litre sahte etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 23:47
Takip Et

İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama

İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
+
Aa
-

(DHA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kozmetik ve dezenfektan ürünlerinin üretildiği fabrikalarda etil alkol satışının yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet göstererek, taklit etiketlerle ambalajlanan etil alkolleri sattığını saptadı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde, 8 ikamet 1 araç, 1 depo ve 2 iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 11 bin 845 litre sahte etil alkol, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 3 bin 243 taklit etiket, 133 içki aroması, 300 koli ve 1 krom kazan ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen T.A., T.K., M.A., O.T.M. ve R.Y. isimli 5 şüpheli tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
3
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
7
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.