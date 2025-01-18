İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ocak günü saat 09.25'te, İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 32 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

30'u Afganistan, 2'si de Filistin uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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