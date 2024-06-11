İzmir'de 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
İzmir'de 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobil içerisinde 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, plakayı tespit ederek aracı Kemalpaşa ilçesinde kente girişte durdurdu. Araç içerisinde savcılık izniyle arama yapıldı. Yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

aw224918-03.jpg

aw224918-04.jpg

aw224918-02.jpg

aw224918-01.jpg

Son Haberler
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz Gündem
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı Dünya
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı Yaşam
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı
İzmir’de toplu ulaşım kararı! Gündem
İzmir’de toplu ulaşım kararı!
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın Ekonomi
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi Magazin
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay Gündem
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay