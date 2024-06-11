İzmir'de 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, plakayı tespit ederek aracı Kemalpaşa ilçesinde kente girişte durdurdu. Araç içerisinde savcılık izniyle arama yapıldı. Yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.