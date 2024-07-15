İzmir'de 86 kaçak göçmen kurtarıldı. 60 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda, Dikili ve Urla açıklarında bulunan lastik botlarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı. Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisinde bulunan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu grup içinde 4 çocuk da bulunuyordu.

Urla açıklarında ise bir lastik botta bulunan ve Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı.

Ayrıca Seferihisar açıklarında durdurulan bir lastik botta, 24 kaçak göçmen ile birlikte ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ve Urla açıklarında tespit ettikleri diğer lastik botlarda bulunan 36 kaçak göçmeni de durdurarak işlemler için karaya çıkardı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.