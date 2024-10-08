İzmir’de 91 yaşında ölen kişinin evinden cephanelik çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de 91 yaşında ölen kişinin evinden cephanelik çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, hayatını kaybeden bir kişinin evinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Mehmet Emin Aktan, 21 Haziran 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde doğal nedenlerle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz cuma günü polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Aktan'ın evinde çok sayıda silah olabileceği tespit edildi.

Savcılıktan alınan arama kararıyla daireye giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda 11 adet çeşitli ebatlarda fişek atabilen tabanca, 85 adet tabancalara uygun şarjör, 7 adet uzun namlulu tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ve tabancalara uygun fişek ele geçirdi. Bu malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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