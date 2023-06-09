İzmir'de aile katliamı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

İzmir'de aile katliamı

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 21.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak’ta meydana geldi.

Şoför olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz (43), eşi ve 2 çocuğunun annesi Nermin Yılmaz'a (40) tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş etti. Mustafa Yılmaz, daha sonrada aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

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