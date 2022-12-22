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Alkollü sürücü sokaktaki otomobilleri sıraya dizdi. Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

İzmir Bayraklı'da alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücü sokaktaki araçları sıraya dizdi, peş peşe otomobillere çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:48
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İzmir'de alkollü sürücü sokaktaki otomobilleri sıraya dizdi. Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü sokaktaki otomobilleri sıraya dizdi. Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Otomobilin park halindeki araçlara çarparak zarar verdiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Araçların zarar gördüğü olayda daha sonra sürücü sokaktan uzaklaştı.


O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Meydana gelen olay sokakta bulunan bir apartmanda oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobili ile ilerlemeye çalışan sürücünün, park halindeki otomobillere çarptığı, çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen otomobili ile sokaktan uzaklaştığı anlar yer aldı.

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