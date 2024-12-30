İzmir'de azılı hırsız kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de azılı hırsız kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, azılı bir hırsız eğlence mekanlarına dadandı eline ne geçtiyse çaldı. Hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak semtinde eğlence mekanları olmak üzere çok sayıda iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

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Hırsızlık olaylarının meydana geldiği 7 ayrı iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin A.E. olduğunu tespit etti. A.E., polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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NE BULDUYSA ÇALMIŞ

Olayların gerçekleştiği iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinde A.E.'nin, kapılarını kanırtarak iş yerlerine girdi.

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Kolay taşınabilir para, laptop, tipbox, telefon, termos, şemsiye gibi eline ne geçtiyse çaldığı görüntülendi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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