İzmir’de barda yangın: 1 ölü 1 ağır yaralı

İzmir'de, barda çıkan yangında işletme sahibi Mustafa Mendeş ağır yaralandı, dumandan etkilenen çalışanı Mehmet Naci Sözüner (56) yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
İzmir’de barda yangın: 1 ölü 1 ağır yaralı

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki barda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. İşletme sahibi Mustafa Mendeş ile çalışanı Mehmet Naci Sözüner (56), yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, içerideki Mendeş ve Sözüner'i çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alıp söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilendiği öğrenilen Sözüner'in öldüğü tespit edildi. Vücudunda yanıklar olan Mustafa Mendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mendeş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mehmet Naci Sözüner'in cenazesinin, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılacağı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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