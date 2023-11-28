İzmir'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konak yönüne seyir halinde olan İbrahim Bedir (32) idaresindeki otomobil ile İ.T. (42) yönetimindeki belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan 2 kişi çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İbrahim Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ağır yaralı Ü.C.G. ile otobüs şoförü İ.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Bedir'in cenazesi, savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.