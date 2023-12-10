İzmir’de bir günde 280 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in 4 ilçesine geçtiğimiz gün yapılan operasyonlarda 280 kaçak gömen yakalandı.

KAYNAK: İHA
İzmir’de bir günde 280 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 kaçak göçmen ile 7 organizatör şüphelisini tespit etti.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.

YAKALANAN 7 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Yakalanan 280 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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