İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı: 1 öldü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, F.A. ve kuzeni B.A. tarafından, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nuri D'ye ait çiftlik evine henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş edildi.

Olayda çoban Nobat Geldi ve Semih Ürkmezer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Geldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Semih Ürkmezer ise Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, çiftlik evi sahibi Nuri D. tutuklandı. (AA)