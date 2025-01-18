İzmir'de dev çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de dev çete çökertildi

İzmir’in Tire ilçesinde korku panik, tehdit yoluyla haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 18 kişilik ‘Kıranlar’ çetesi düzenlenen bir operasyonla çökertildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuoyunda "Kıranlar" olarak bilinen ve İzmir genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları, tehdit yoluyla haksız kazanç sağladıkları, nitelikli yağma suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de dev çete çökertildi

İzmir'de dev çete çökertildi

Son Haberler
Adıyaman'da 8 yılla aranan firari yakalandı
Adıyaman'da 8 yılla aranan firari yakalandı
Köprüden uçan TIR sürücüsünün feci ölümü! Alevlerin arasında can verdi
Köprüden uçan TIR sürücüsünün feci ölümü! Alevlerin arasında can verdi
Yeni Malatyaspor’da oyuncular teker teker ayrılıyor
Yeni Malatyaspor’da oyuncular teker teker ayrılıyor
Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı
Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı
Diego Carlos’un Fenerbahçe’ye maliyeti ortaya çıktı
Diego Carlos’un Fenerbahçe’ye maliyeti ortaya çıktı