İzmir’de DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için harekete geçti.

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen baskınlar sonucunda, hakkında gözaltı kararı olan 25 şahıstan 18’i yakalandı ve gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilirken ikametlerinde bulunamayan 5 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.