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İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında "el dezenfektanı" adı altında satışa sunulan bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:51
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İzmir'de el dezenfektanı etiketli bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre yürütülen takibin ardından depoya baskın düzenlendi.

Aramalarda, 5 litrelik bidonlarda üzerinde "el dezenfektanı" etiketi bulunan bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polis ayrıca depoda 49 bin 500 etiket buldu, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaçak şekilde üretilen etil alkolün, sosyal medya üzerinden "el dezenfektanı" adı altında satışa sunulduğu belirlendi.

Haklarında Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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