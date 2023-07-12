İzmir'de ev sahibi, kiracısını bıçakladı!

İzmir'de kira artışı tartışması kana bulandı. Ev sahibi A.A., kiracısı Yılmaz Simitçi'yi bıçaklayarak yaraladı.

İzmir'de ev sahibi, kiracısını bıçakladı!

İzmir’in Balçova ilçesinde, kira artışı tartışmasında, ev sahibi A.A., kiracısı Yılmaz Simitçi'yi yaraladı. Simitçi hastaneye kaldırılırken, yakalanıp gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KİRACISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kiracı Simitçi, iddiaya göre kira artışı nedeniyle ev sahibi A.A. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada A.A., kiracısı Simitçi'yi yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Simitçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan A.A.'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası, bugün adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı. (DHA)

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