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Evi terk eden karısını vurup intihar etti

İzmir'in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan kişi daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Tartışmanın, olayı gerçekleştiren kişinin karısının 1 hafta önce evi terk etmesi sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:41
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İzmir'de evi terk eden karısını vurup intihar etti

Evi terk eden karısını vurup intihar etti
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İHA'nın haberine göre, olay dün saat 23.00 sıralarında Urla ilçesi, Yaka Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yaşar Şaşmaz (57) ile eşi İ.Ş. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfekle ilk önce eşi İ.Ş.’yi yaraladı daha sonra da aynı suç aletiyle başına ateş ederek intihar etti.  

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde ayak ve karın bölgesinden yaralanan İ.Ş.’nin durumunun ağır olduğunu, pompalı tüfekle kendi başına ateş eden Yaşar Şaşmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Tahlisiz kadın ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, intihar eden Yaşar Şaşmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan İ.Ş.'nin bir hafta önce Yaşar Şaşmaz ile çıkan kavgada evi terk etmesi gerekçesiyle yeniden tartışma çıktığı öne sürüldü. 

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