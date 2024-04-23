İzmir’de evine girerken yapılan silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: DHA
İzmir’de evine girerken yapılan silahlı saldırıda öldürüldü
İzmir’de kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34) isimli şahıs, evine gireceği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu sırtından vurularak hayatını kaybetti.

İzmir’in Şirinkapı Mahallesi 1058/21 sokakta meydana gelen olayda, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen isimli şahıs, evine girdiği esnada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla yapılan saldırı sonucu sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerine koşan Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülen'i ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gülen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülen'in cansız bedeni savcının incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler, Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

zmir1.jpg

zmir-2.jpg

zmir-3.jpg

Son Haberler
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi Yerel Haberler
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi Gündem
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu Gündem
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı Gündem
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı
Beşiktaş Spor Okulları'na yoğun katılım Spor
Beşiktaş Spor Okulları'na yoğun katılım
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri
Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin şimdi de kafede bir kadına saldırdı Magazin
Sette kazara birini öldüren Alec Baldwin şimdi de kafede bir kadına saldırdı