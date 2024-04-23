İzmir’de evine girerken yapılan silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir’in Şirinkapı Mahallesi 1058/21 sokakta meydana gelen olayda, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen isimli şahıs, evine girdiği esnada kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla yapılan saldırı sonucu sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerine koşan Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülen'i ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gülen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülen'in cansız bedeni savcının incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler, Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.