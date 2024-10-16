Önce ata sonra tıra çarptı! Yanan araçtan sağ çıkamadı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeyken yoldaki ata çarpan tır, ardından önündeki tıra çarparak alev aldı. Feci kazada alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.15'te Çanakkale-İzmir Yolu Yeni Şakran çıkışı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kalın (61) idaresindeki 10 KK 391 plakalı tır, aniden önüne çıkan başıboş bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, aynı istikamette seyir halindeki İ.Ç. yönetimindeki 35 BHB 267 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası Kadir Kalın idaresindeki tır alev alarak yanmaya başladı. Yangın daha sonra önündeki tırın römorkuna da sıçradı.

AT TELEF OLDU

Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemlerini alırken araçlarda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Yanan tırın alt kısmından çıkartılan sürücü Kadir Kalın'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kalın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öndeki tırın sürücüsü İ.Ç. ise yaralı olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırın çarptığı başıboş at ise telef oldu.

Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.