İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
İzmir’deki FETÖ terör örgütüne karşı yapılan operasyonda, hücre evlerinde saklanan ve örgütün mevcut yapılanmasında aktif oldukları iddia edilen 36 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mevcut yapılanmasında aktif oldukları iddiasıyla 27 esnaf ve hücre evlerinde saklanan 18 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eş zamanlı olarak birçok adrese yapılan operasyonda, 45 şüpheliden 36’sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 35 bin 940 dolar, 27 bin 250 avro, 16 bin 850 lira, 235 cumhuriyet altını, 13 bilezik, 6 tam altın, 1 yarım altın, 9 çeyrek altın ve 2 gram altın bulundu. Ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı’dan şok edici iddialar: “Beştepe'de bile hala fetöcüler var”
Malatya’da bir FETÖ firarisi yakalandı
Malatya’da bir FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Son Haberler
Hadise’den tepki toplayan cesur dans! Hareketleri sosyal medyada gündem oldu Magazin
Hadise’den tepki toplayan cesur dans! Hareketleri sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da kimse burayı bilmiyor. Adresi duyanlar navigasyona konumu giriyor Kültür Sanat
İstanbul'da kimse burayı bilmiyor. Adresi duyanlar navigasyona konumu giriyor
İsveç Suriyeli eski generali yargılıyor. Savaşta yaralanan 8 kişi şikayetçi oldu Dünya
İsveç Suriyeli eski generali yargılıyor. Savaşta yaralanan 8 kişi şikayetçi oldu
A Milli Takım'ın geniş kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın geniş kadrosu açıklandı
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor Ekonomi
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor
Son dakika.. Selektör cezaları iptal edildi. Bakan Yerlikaya açıkladı Gündem
Son dakika.. Selektör cezaları iptal edildi. Bakan Yerlikaya açıkladı
Kardeşler arasında tapu kavgasını bitirecek gelişme! O şart kaldırıldı Yaşam
Kardeşler arasında tapu kavgasını bitirecek gelişme! O şart kaldırıldı