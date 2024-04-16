İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mevcut yapılanmasında aktif oldukları iddiasıyla 27 esnaf ve hücre evlerinde saklanan 18 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eş zamanlı olarak birçok adrese yapılan operasyonda, 45 şüpheliden 36’sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 35 bin 940 dolar, 27 bin 250 avro, 16 bin 850 lira, 235 cumhuriyet altını, 13 bilezik, 6 tam altın, 1 yarım altın, 9 çeyrek altın ve 2 gram altın bulundu. Ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.