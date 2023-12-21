İzmir'de FETÖ operasyonu. Eski Yargıtay Hakimi İzmir'de yakandı

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı. İzmir Polisi, terör örgütüne ait evlerde gizlendikleri tespit edilen firari ve hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri'nin ortak olarak gerçekleştirdiği baskında FETÖ üyesi 16 şüpheli yakalandı.
Yakalananlar arasında meslekte atılan eski Yargıtay hakimi gözaltına alındı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.
Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Yargıtay üyesi, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.
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