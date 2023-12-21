İzmir'de FETÖ operasyonu. Eski Yargıtay Hakimi İzmir'de yakandı

Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu. Eski Yargıtay Hakimi İzmir'de yakandı
İzmir Polisinin FETÖ terör örgütüne yönelik olarak düzenlediği operasyonda meslekte ihraç edildiği öğrenilen eski Yargıtay hakimi ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı.

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı. İzmir Polisi, terör örgütüne ait evlerde gizlendikleri tespit edilen firari ve hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri'nin ortak olarak gerçekleştirdiği baskında FETÖ üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında meslekte atılan eski Yargıtay hakimi gözaltına alındı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.

Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Yargıtay üyesi, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.

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