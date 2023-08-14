İzmir'de göz doktoruna saldırı anı kamerada. Rapor alamayınca doktoru darbettiler

İzmir'de özel bir tıp merkezinde görev yapan bir göz doktoru, bir hasta ve yakını tarafından darbedildi. O anlar doktorun sekreteri tarafından kaydedildi.

KAYNAK: DHA
İzmir'de göz doktoruna saldırı anı kamerada. Rapor alamayınca doktoru darbettiler

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu, hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradı. Olay anı, tıp merkezinin sekreteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.40 sularında Gaziemir'deki özel bir tıp merkezinde gerçekleşti. Gemi adamı raporu almak için gelen A.C. isimli hasta, annesi ve kardeşiyle birlikte doktor Cüneyt İzzettinoğlu'nun muayenesine girdi. Muayenenin ardından doktor İzzettinoğlu, A.C.'nin gemi adamı belgesi için yeterli göz sağlığına sahip olmadığını belirtti. Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. ve kardeşi, doktor İzzettinoğlu'na saldırdı. Doktor da kendini korumak amacıyla karşılık verdi.

Saldırı anı, doktorun sekreteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İzzettinoğlu'nun "Sizi dışarı alalım" dedikten sonra zanlılar tarafından saldırıya uğradığı ve ardından karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili 'beyaz kod' veren doktor, sağlık raporu alarak şikayetçi oldu.

'BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORUZ'

Doktor İzzettinoğlu yaşadıklarını paylaşarak, "Çok utanç verici ve talihsizce. 10 yıl okuyup doktor oluyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Gemi adamı belgesi için gelmişlerdi. Muayene neticesinde görmesinin yetersiz olduğunu söyledim. Durumu anlattım ama hareketler agresifleşti. 'Başka doktora gideriz dediğiniz gibi çıkmazsa sizle görüşürüz' diye tehdit ettiler. Açıkçası işime de geldi. Çünkü, başka doktor da benim dediklerimi diyecekti. Kısa bir süre sonra A.C.'nin kardeşi gelip hakaret etmeye başladı. Ben de belki cayıp gider diye sekreterime videoyu açmasını söyledim. Ancak öyle olmadı. Direkt saldırıya geçti. Ben de nefsi müdafaa yaptım. 3 kişi saldırdılar. Kendi odamın içinde oldu. Hem ben hem odam dağıldı. Bir ameliyatım vardı, yapamadım. Olayı kınıyorum. Şikayetçi oldum ve sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

30 yıldır göz doktoru olarak çalıştığını söyleyen İzzettinoğlu, yaşananlar karşısında duyduğu şaşkınlığı belirterek, "Sözlü saldırılara maruz kaldığımız daha önce oldu ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi" ifadelerini kullandı.

İzzettinoğlu'nun boynunda, gözünde, başında ve kulağında yaralanmalar olduğu öğrenildi. Doktorun geceyi hastanede geçireceği belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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