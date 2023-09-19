İzmir'de hastane önünde silahlı çatışmayla ilgili 2 gözaltı

İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara yönelik meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de hastane önünde silahlı çatışmayla ilgili 2 gözaltı

Olay, 17 Eylül saat 02.00 sıralarında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana gelen kavgadan kaynaklı husumetli olan T.K. ile K.A. ve H.H. isimli şahıslar günü gece saatlerinde mahallelerinde karşılaştı. Yaşanan silahlı kovalamaca sonucu bir markete girerken bu sırada yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T. silahla yaralandı.

Yaralı N.T. 01.30 sıralarında, T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H. ise motosiklet ile hastaneye gelerek olayın karşı tarafıyla burada da silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada T.K.’nin babası muhtar D.A.K. yaralandı.

aw034122-01-1.jpgŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olay günü hastanede görevli polis ve bekçiler silah kullanarak olaya müdahale etti ancak şüpheliler hastaneden kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.A. ve H.H.'yi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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