İzmir’de hem üreticiye hem dar gelirliye destek

Zor günler geçiren üzüm üreticisinin imdadına İzmir Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Ürününü satmakta zorlanan üreticiye destek olmak için kooperatif üzerinden 10 ton coğrafi işaretli Kavacık üzümü satın alan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 300 ihtiyaç sahibi hanenin kapısını çalarak üzüm dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zor günler geçiren üreticiye de geçim sıkıntısı yaşan vatandaşlara da destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, bir firmanın alım anlaşması yaptıktan sonra vazgeçmesi üzerine mağduriyet yaşayan Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden 10 ton yaş üzüm satın aldı. Coğrafi işaretli dünyaca ünlü Kavacık üzümü ihtiyaç sahibi 3 bin 300 haneye dağıtılmaya başlandı.

“Büyükşehir Belediye’miz yaramıza merhem sürdü”

Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Özkan, “Çalıştığımız firma için hazırlığımızı yaptık. Üzüme ‘bismillah’ derken almayacaklarını belirttiler. Üzümle baş başa kaldık. Saklanacak bir meyve değil. Kurutma tesisimiz yok. Üretici mağdur. Kooperatif olarak biz de mağduruz. Büyükşehir Belediye’mizden istekte bulunduk. Ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için 10 ton satın aldı. Çok büyük bir fayda oldu. Üreticinin yüzü güldü. Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yerel tarımı ve çiftçilerimizi destekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ambar şefi olarak görev yapan Seydullah Güner ise “Yerel tarımı ve çiftçilerimizi destekliyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay önderliğinde yürütmüş olduğumuz bir yardım politikamız var. 10 ton yaş üzüm aldık. Sosyal yardım listemizde olan ihtiyaç sahibi 3 bin 300 vatandaşımıza dağıtılacak. Günlük 1 ton gelecek ve hemen dağıtacağız. 10 günde dağıtımı tamamlarız” ifadelerini kullandı.