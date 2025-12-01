Tarihi Bıçakçı Han'da açılan sergi, Türkiye ve Hollanda arasında 400 yılı aşan kültürel, ticari ve diplomatik ilişkilerin izlerini günümüze taşıyor.

Tekstilden bilime, müzikten sanata kadar uzanan ortak üretim geleneğini yansıtan serginin merkezinde, ünlü Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un 1667 tarihli tablosunda yer alan ve "Ölümsüz İlham Perileri" projesi kapsamında 2025 yılında yeniden dokunan Bergama halısı bulunuyor.

Kültür girişimcisi Gülay Fitoz, usta dokumacı Kadriye Yakar ve Bergama Kadın Kooperatifi tarafından geleneksel yöntemlerle yeniden üretilen halı, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Halının yanı sıra Delft Mavisi çiniler, Osmanlı laleleri ve diğer ortak kültürel semboller de sergide yer alıyor.

Açılış törenine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Wijnands, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin 17. yüzyıla uzandığını, 1612 yılında İzmir'de açılan ilk Hollanda konsolosluğunun Akdeniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

İlişkilerin yalnızca ekonomik değil, kültürel bir ortaklık olduğunu belirten Wijnands, "İzmir, yabancılara her zaman kucak açmış bir şehir. Gelecek yıl Türkiye'nin dört bir yanında gezilecek serginin yolculuğu bugün burada başlıyor." dedi.

Hollanda'nın Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 23'ünü oluşturduğunu aktaran Wijnands, "Hollanda, Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyor. Bu iki yönlü, Türk yatırımlarının yüzde 25'i Hollanda'ya yöneliyor ve bu da ülkemi bir numaralı yatırım destinasyonunuz haline getiriyor. Bu, ortak mirasın eyleme dökülmüş halidir." diye konuştu.

Wijnands, ayrıca iki ülke arasındaki bağların NATO'daki iş birliği ve insani krizlerdeki dayanışmayla da güçlendiğine dikkati çekti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise serginin iki ülke arasındaki köklü kültürel bağları görünür kıldığını söyledi.

Konak'ı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Mutlu, "Bu sergi, ortak hafızamızı tazeleyen çok özel bir buluşma noktası." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Wijnands, Başkan Mutlu'ya lale soğanı hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle sergi ziyarete açıldı.