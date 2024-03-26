İzmir’de iki zehir taciri tutuklandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışmala gerçekleştirdi.

B.G. ve E.B. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 22 meşe folyo, 39 meşe kilitli poşet içerisinde, ayrıca 1 poşet içerisinde olmak üzere satışa hazır halde 66 gram ağırlığında 62 meşe metamfetamin maddesi ve çalışır vaziyete bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.