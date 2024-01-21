İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular. Yolcuların can güvenliği hiçe sayıldı

İstanbul-İzmir seferi yapan özel bir havacılık şirketine ait yolcu uçağına, iniş yapmaya hazırlandığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce lazer tutuldu.

Uçakta bulunan yolcuların can güvenliğinin tehlikeye atan lazerin uçağa tutulduğu anlar, uçakta yolculuk yapan bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması ya da benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.