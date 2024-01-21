İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular. Yolcuların can güvenliği hiçe sayıldı

Kaynak: İHA
İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular. Yolcuların can güvenliği hiçe sayıldı
İzmir’de inişe hazırlanan yolcu uçağına, lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul-İzmir seferi yapan özel bir havacılık şirketine ait yolcu uçağına, iniş yapmaya hazırlandığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce lazer tutuldu.

Uçakta bulunan yolcuların can güvenliğinin tehlikeye atan lazerin uçağa tutulduğu anlar, uçakta yolculuk yapan bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması ya da benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

aw124537-01.jpg

aw124537-02.jpg

aw124537-03.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe Samsunspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar Spor
Fenerbahçe Samsunspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar
Başakşehir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı Yaşam
Başakşehir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘İstanbul’ yanıtı: Bu bir yüzleşmedir Siyaset
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘İstanbul’ yanıtı: Bu bir yüzleşmedir
MHP’li belediyeden dev satış. Seçime günler kala dikkat çeken hamle Gündem
MHP’li belediyeden dev satış. Seçime günler kala dikkat çeken hamle
Ankara'da komşu iki aile arasında ‘gürültü’ kavgası: 4 yaralı Yaşam
Ankara'da komşu iki aile arasında ‘gürültü’ kavgası: 4 yaralı
Irak’ta koalisyon güçlerine ait üsse saldırı: 1 yaralı Dünya
Irak’ta koalisyon güçlerine ait üsse saldırı: 1 yaralı