İzmir'de jandarmaların kavgasında silahlar konuştu!

Kaynak: İHA
İzmir'de jandarmaların kavgasında silahlar konuştu!
İzmir'de hastanede mahkum koğuşundaki nöbet değişimi esnasında, tertipçilik yüzünden iki jandarma eri kavga ederken, bir asker tüfekle vuruldu.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde jandarmalar kavga etti.

Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı. Gerginliğin artmasının ardından B.Ş., alt devresi E.Y.'ye şiddet uygulamaya başladı.

Cinnet geçiren E.Y., tüfeğini eline alarak etrafa rastgele üç el ateş ederken, duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.'ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

Yaralanan asker B.Ş.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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