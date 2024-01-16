İzmir'de kaçak etil alkol imalatı yapılan işletmeye operasyon. 5 bin 300 litre etil alkol ele geçirildi

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda, kaçak olarak etil alkol ürettiği tespit edilen Bağyurdu Yeni Mahalle'deki şarap üretim tesisine dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

5 BİN 300 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ÜRETİLMİŞ

İşletme içinde yapılan aramada kaçak üretilen 5 bin 300 litre etil alkol ile içki üretimi ve depolanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi, Olay sonrası 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.