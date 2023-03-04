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Torbalı’da kadın cinayeti

İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekipleriyle birlikte çocuklarını görmeye giden kadın, 45 gün önce boşandığı eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:09
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İzmir'de kadın cinayeti

Torbalı’da kadın cinayeti
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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocukları olduğu öğrenilen Aslı Angi (30) ile Mehmet Angi (35) 45 gün önce boşandı. Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya gitti. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen kadın 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi’nin (35) yaşadığı eve gitti. Kadın, polisler yanında olmasına rağmen gözü dönen Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aslı Angi'ye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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